مسؤول إماراتي كبير: من الضروري اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية مع إيران

قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، اليوم، الأحد، إن الإمارات وصلت إلى مراحل حاسمة في النزاعات والتحديات الكبرى التي تعصف بالمنطقة، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الحول الدبلوماسية في الملف الإيراني، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات.

ونفى قرقاش أن يشكل التصعيد ضد إيران مدخلاً لحل الأزمة وقال إن هناك حاجة إلى طرح الأفكار البناء الآن أكثر من أي وقت مضى من أجل تشكيل "نظام إقليمي جديد أكثر استقرارا تستطيع فيه جميع الدول الازدهار".

وجاءت كلمة قرقاش خلال "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي".

وفيما يتعلق بالشأن اليمني قال قرقاش إن الإمارات ستستمر بتقديم المساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب ودعم السياسة التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حلّ للنزاع.

وتطرق معاليه إلى اليمن، بعد إعادة انتشار القوات الإماراتية في عدن، مؤكدا أن أولويات دولة الإمارات في التحالف ستتمثل في مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية، ومكافحة التهديدات الإرهابية، وحماية الأمن البحري، ودعم السياسة التي تقودها الأمم المتحدة.

وذكر قرقاش بأن التحالف استطاع حماية أولوياته الاستراتيجية في اليمن ومنع الحوثيين من تقسيمه، مشيداً أيضاً بالنجاح الدبلوماسي السعودي بعد إبرام اتفاق الرياض خلال الأسبوع الفائت.