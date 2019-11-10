نتنياهو: سنشارك في "إكسبو 2020 دبي" وعلاقتنا بست دول عربية تتعزز باستمرار

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، اليوم، الأحد، أن بلاده ستشارك في معرض إكسبو 2020 دبي الذي سيقام في العام المقبل، وأضاف أن علاقات إسرائيل بست دول عربية على الأقل تشهد تعزيزاً مستمراً.

وفي مقطع فيديو مصور نشره عبر صفحته على تويتر باللغة العربية، تحدث نتنياهو عن "تقدم" تشهده حالة التطبيع مع الدول العربية.

وأحال نتنياهو التقدم في تلك العلاقات مع البلاد العربية إلى سياسة الدولة العبرية التي تدمج بين القوة والمصالح المشتركة، وأيضاً إلى "الرؤية الواعية" التي تتمع بها إسرائيل.

ونوّه نتنياهو إلى أن الجهود الإسرائيلية ستستمر خطوة خطوة، على حدّ تعبيره، ما سيؤدي إلى علاقات سليمة في نهاية المطاف، مشيراً إلى أن الأمر سيتطلب وقتاً ولكنه سيتحقق.