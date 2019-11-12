الإمارات والبحرين تقرران المشاركة في بطولة خليجي 24 على أرض قطر

أعلنت كل من الإمارات والبحرين رسميا الثلاثاء عودتهما عن قرار مقاطعة كأس الخليج "خليجي 24" لكرة القدم المقررة في قطر، والمشاركة في البطولة التي تنطلق في 24 الشهر الحالي.

ومن المقرر أن تستضيف قطر "خليجي 24" بين 24 تشرين الثاني/نوفمبر والسادس من كانون الأول/ديسمبر، وأقامت حفل سحب القرعة الشهر الماضي على أساس مشاركة خمسة منتخبات هي قطر والعراق والكويت واليمن وسلطنة عمان، وبغياب السعودية والإمارات والبحرين.

لكن الاتحادين الإماراتي والبحريني أصدرا ليل الثلاثاء بيانا بالصيغة ذاتها، أكدا فيه قرار المشاركة بناء على دعوة متجددة من اتحاد كأس الخليج. وفي حين لم تعلن السعودية موقفها بعد، يتوقع أن تتخذ المملكة خطوة مماثلة، لاسيما في ظل التنسيق الوثيق بين مواقف الدول الثلاثة منذ قرار قطع العلاقات مع قطر في حزيران/يونيو 2017.

وجاء في بياني الاتحادين الإماراتي والبحريني "بناء على تجديد الدعوة التي وجهها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم ... بهدف طلب المشاركة في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين والتي ستقام للفترة من 24 نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى السادس من ديسمبر (كانون الأول) 2019 في الدوحة، قرر اتحاد الكرة" في كل من البلدين "المشاركة في هذه البطولة".

وستكون هذه المرة الأولى التي يشارك فيها منتخبا البلدين في بطولة مقامة على أراضي قطر، منذ قرار الرياض وأبوظبي والمنامة مطلع حزيران/يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة على خلفية اتهامها بدعم التنظيمات المتطرفة في المنطقة، وهو ما تنفيه قطر.

وفي الأشهر الماضية، شاركت فرق من الدول المقاطِعة في مباريات المسابقات القارية التي أقيمت على أرض الأندية القطرية.

وأتى الاعلان البحريني الإماراتي بعد وقت وجيز من كشف مصادر مقربة من اتحاد كأس الخليج لوكالة فرانس برس، أن مكتبه التنفيذي سيعقد اجتماعا في الدوحة الأربعاء لتعديل نظام النسخة المقبلة (كان من المقرر أن تقام بنظام مجموعة واحدة نظرا لمشاركة خمسة منتخبات فقط).

وأتى كشف عقد الاجتماع وسط تقارير عن توجه الدول الثلاث للمشاركة.

وسبق للسعودية والإمارات والبحرين أن امتنعت عن المشاركة في "خليجي 23" بين نهاية العام 2017 ومطلع 2018، نظرا لأن قطر كانت المضيفة. لكن البطولة نقلت الى الكويت قبل أيام من موعدها المقرر، كبادرة من الاتحاد الخليجي بعدما رفع الاتحاد الدولي (فيفا) الإيقاف الذي كان مفروضا على الكويت، ما دفع المنتخبات الثلاثة الى خوض المنافسات.

وأقيمت البطولة حينها بمشاركة كاملة (ثمانية منتخبات)، وأحرزت سلطنة عمان اللقب على حساب الإمارات بركلات الترجيح.

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