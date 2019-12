البحرين ترسل مشجعيها إلى قطر للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة لتشجيع منتخب بلادهم في كأس الخليج

View this post on Instagram

. الاتحاد البحريني لكرة القدم يخصص طائرتين لنقل الجماهير البحرينية لمؤازرة منتخبنا الوطني الأول في مباراة العراق ضمن نصف نهائي خليجي ٢٤، والتي ستقام غدًا الخميس ٥ ديسمبر الجاري، وسيعلن الاتحاد لاحقا عن آلية التسجيل للجماهير . #أحمرنا_فخرنا