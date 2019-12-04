البحرين ترسل مشجعيها إلى قطر للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة لتشجيع منتخب بلادهم في كأس الخليج

أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم الأربعاء عزمه إرسال طائرتين لنقل المشجعين البحرينيين إلى قطر لتشجيع منتخبهم بلادهم في الدور نصف نهائي لمسابقة كأس الخليج التي تجري في قطر، للمرة الأولى منذ قطع العلاقات بين البلدين.

وقطعت السعودية والامارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في حزيران/يونيو 2017 على خلفية اتهامها بدعم جماعات إسلامية متشددة في المنطقة، وهو ما تنفيه الدوحة.

وقال الإتحاد البحريني في بيان على صفحته الرسمية على إنستغرام أنه سيخصص طائرتين "لنقل الجماهير البحرينية لمؤازرة منتخبنا الوطني الأول في مباراة العراق ضمن نصف نهائي خليجي 24" مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان "لاحقا عن آلية التسجيل".

ومنذ اندلاع الخلاف، أغلقت الدول الثلاث إضافة إلى مصر، مجالاتها الجوية أمام الطائرات القطرية، وفرضت مقاطعة تجارية على الدولة الجارة.

لكن بطولة الخليج في نسختها الـ24 توحي بأن طريق الحل قد يفتح أخيرا.

وتواجه البحرين العراق الخميس في ستاد عبد الله بن خليفة في الدحيل في الدور نصف النهائي من البطولة.

وقرّرت السعودية والإمارات والبحرين مشاركة منتخباتها في بطولة كأس الخليج العربي في الدوحة، في قرار يشير إلى احتمال وجود رغبة لإنهاء الأزمة الدبلوماسية.

وبرزت مؤشرات الحل على الرغم من رفض قطر الانصياع لشروط الدول المقاطعة لإعادة العلاقات معها، وبينها إغلاق قناة "الجزيرة" الفضائية، وخفض العلاقات مع إيران، وإنهاء وجود قاعدة عسكرية تركية على أراضيها.

وعقدّت الأزمة عملية التنقل بين هذه الدول، وتسبّبت بفصل أفراد عائلات عن بعضهم البعض على اعتبار أن هناك مواطنين قطريين متزوجين من مواطني الدول الخليجية الأخرى الثلاث.