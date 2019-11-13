عثرت السلطات البريطانية على كمية من الكوكايين بقيمة 20 مليون إسترليني مخبئة داخل كتل من اللحوم بشاحنة تبريد.

وقالت الوكالة الوطنية البريطانية للجريمة إن أكثر من 200 كيلوغرام من المخدرات صودرت من شاحنة التبريد، عندما وصلت إلى هاريتش من هولندا يوم الاثنين 11 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتم الكشف عن المخدرات من قبل ضباط قوة الحدود خلال عملية التفتيش.

واتهمت الوكالة الوطنية للجريمة سائق الشاحنة، "روبرت ترومب" البالغ من العمر 48، من بلدة هيليخوم في هولندا، بمحاولة تهريب مخدرات من الفئة "أ" إلى بريطانيا.

الحساب الرسمي للوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة (NCA) على موقع تويتر

وأعلنت الوكالة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن ترومب مثل أمام قضاة كولشستر الثلاثاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث تم حبسه احتياطياً حتى مثوله التالي في محكمة تشيلمسفورد كراون المقرر في 12 ديسمبر/ كانون الأول.

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