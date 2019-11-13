السويد تعتقل إيرانيا يشتبه في تورطه بقتل "سجناء رأي" عام 1988

اعتقلت الشرطة السويدية مواطناً إيرانياً، يبلغ من العمر 58 عاماً، للاشتباه في ارتكابه جرائم قتل في إيران عام 1988، طالت سجناء سياسيين ومعارضين للنظام الإيراني وقتها، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السويدية.

الرجل اعتُقِل في التاسع من نوفمبر، إثر زيارة لأقاربه في السويد، وهو رهن الإيقاف، بانتظار أن يتم إصدار قرار بحقه في 11 من ديسمبر، بشأن ما إذا كانت ستوجه له التهم بشكل رسمي ويحال على أنظار المحكمة.

ولم تفصح الشرطة عن هوية الرجل.

ويشتبه في أنه لعب دوراً رئيسياً في أحد السجون في مدينة كرج، وهي مدينة تقع غرب العاصمة الإيرانية طهران، حيث أُعدم العديد من المعتقلين السياسيين في عام 1988.

وينفى المسؤولون الإيرانيون وقوع أعمال قتل في أواخر الثمانينات، ومع ذلك، في عام 2016، ظهر شريط صوتي عمره 28 عاماً قال فيه آية الله حسين علي منتظري، نائب المرشد الأعلى لإيران في ذلك الوقت، إن عمليات الإعدام كانت "أكبر الجرائم التي ارتكبتها الجمهورية الإسلامية".

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر العام الماضي إن أدنى قدرت فيه عدد الأشخاص الذين أُعدموا بنحو 5000.

للمزيد على يورونيوز: