الشرطة السويدية تعتقل مطلوباً عثرت عليه غافياً في قسم المفروشات لأحد متاجر "إيكيا"

اعتقلت الشرطة السويدية، شخصاً مطلوباً للعدالة، أثناء نومه على سريرٍ داخل أحد فروع شركة إيكيا للمفروشات في مدينة أوبسالا شمال العاصمة ستوكهولم.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة، توبيان أهلن، أن العاملين في متجر إيكيا اتصلوا بالشرطة بعد أن عثروا على شاب يبلغ من العمر 25 عاماً، غافياً فوق أحد الأسرّة المعروضة للبيع، مضيفاً أن العاملين لم يكونوا على علم بأن الشاب النائم مطلوب للعدالة.

وقال المتحدث باسم الشرطة في تصريح أدلى به يوم أمس الأربعاء: لقد تمّ اكتشاف أمر الشاب المطلوب للعدالة من خلال كاميرات المراقبة، حيث تبيّن بعد إغلاق المتجر أن أحدهم غافياً على سرير، ما استدعى إبلاغ الشرطة التي حضرت إلى المكان وألقت القبض عليه بشبهة التعدّي على مممتلكات الغير، غير أن التحقيقات كتشفت وجود بطاقة بحث بحق الشاب على خلفية الاشتباه بتورطه في ارتكاب جناية وهروبة من العدالة.

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