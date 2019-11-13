هل يجتمع شمل أبطال مسلسل "فريندز" مرة أخرى على الشاشة الفضية؟

ذكرت صحيفة "هوليوود ريبورتر فاريتي" يوم أمس الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أن محادثات تمهيدية بدأت حول إمكانية إعادة لم شمل أبطال مسلسل "فريندز" الأمريكي الشهير في لقاء سيذاع مباشرة على شاشة قناة "إتش بي أو ماكس" الأمريكية.

ونقلت مصادر مجهولة الهوية في مجال الترفيه، أن هذه المحادثات لا تزال في مراحلها المبكرة. وأنه من غير المتوقع أن يجتمع الأبطال الستة في جزء جديد من المسلسل الكوميدي ​​الشهير الذي انتهى عرض الجزء الأخير والعاشر منه عام 2004.

والجدير بالذكر أن شبكة "إن بي سي" الأمريكية، عرضت الأجزاء العشرة من المسلسل منذ العام 1994.

وحصلت شبكة "إتش بي أو" على حقوق إعادة إذاعة جميع المواسم العشرة لـ "فريندز" عبر الإنترنت بدءاً من شهر أبريل - نيسان عام 2020.

وأثارت جينفر أنيستون، نجمة "فريندز" الكثير من التكهنات حول لم شمل نجوم المسلسل بعد نشرها لصورة تجمعهم فور إنشائها لحساب خاص على تطبيق إنستغرام في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وردا على السؤال حول إمكانية القيام بجزء جديد علقت أنيستون في مقابلة أجرتها الشهر الماضي "نحن نرغب أن يكون هناك عمل ما، لكننا لا نعرف ما هو هذا العمل، لذلك نحن نحاول فقط، نحن نعمل على شيء ما".

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