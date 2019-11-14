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مسلح يقتحم مدرسة في ضواحي لوس أنجلوس ويصيب 7 أشخاص

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
مسلح يقتحم مدرسة في ضواحي لوس أنجلوس ويصيب 7 أشخاص
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ذكرت الشرطة ووسائل الإعلام المحلية أن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا بالرصاص اليوم الخميس بعد أن اقتحم مسلح مدرسة ثانوية في الضواحي الشمالية للوس أنجلوس.

وكتبت بلدية سانتا كلاريتا على تويتر "هناك العديد من الضحايا" في مدرسة سوغوس الثانوية في المدينة.

والمسلح المفترض من "العرق الآسيوي" ويرتدي ملابس سوداء.

وأشارت قناة "إن بي سي" لوس أنجلوس إلى سقوط سبعة جرحى بحسب حصيلة مؤقتة.

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