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الأسد يتهم الولايات المتحدة بسرقة النفط السوري وبتحول النظام الأميركي الى نظام عصابات اجرامية

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بقلم:  Euronews 
الرئيس السوري بشار الأسد خلال زيارة مفاجئة للقوات الحكومية السورية بمحافظة إدلب. 22/10/2019
الرئيس السوري بشار الأسد خلال زيارة مفاجئة للقوات الحكومية السورية بمحافظة إدلب. 22/10/2019 -
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رويترز
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اتهم الرئيس السوري بشار الأسد الولايات المتحدة بسرقة النفط السوري، وقال في مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي إن النظام السياسي الأميركي تحول الى "نظام عصابات إجرامية".

كما اتهم الأسد المخابرات المركزية "سي. آي. أي" بالإقدام على قتل البريطاني جيمس لومرسيه، مؤسس منظمة "الخوذ البيضاء" للدفاع المدني، الذي عثر عليه ميتًا يوم الاثنين الماضي بالقرب من منزله في إسطنبول، وقال في إشارة غير مباشرة لاتهام المخابرات التركية بقتل لومرسييه: بالتأكيد ما حصل هو من عمل أجهزة مخابرات خاصة غربية بشكل عام، والأجهزة التركية أو الأخرى التي تعمل في منطقتنا، هي ليست أجهزة وطنية انما هي فروع تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، جهاز المخابرات الرئيسي.

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