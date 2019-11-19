ترامب بصحة جيدة وطبيبه ينفي شائعات تعرضه لآلام في الصدر

أعلن شون كونلي، طبيب دونالد ترامب، في تقرير نشر الاثنين أن الرئيس الأميركي لم يعان من أي ألم في الصدر خلافا لما أوردته وسائل إعلام في وواشنطن، وذلك بعد زيارة أكد الطبيب أنها "اعتيادية وكانت مقررة مسبقاً".

وأمضى الملياردير الأميركي، البالغ من العمر 73 عاماً أكثر من ساعة يوم السبت، في مستشفى والتر ريد العسكري قرب واشنطن، من أجل إجراء "اختبارات وتحليلات ونقاشات" مع الهيئة الطبية في المستشفى، وفق ما قال طبيب الرئيس كونلي في بيان نشره البيت الأبيض.

وأضاف "على عكس بعض التكهنات، الرئيس لم يشعر بألم في الصدر، ولم يتم تشخيصه ومعالجته من مشاكل صحية طارئة أو حادة"، متابعاً "على وجه الخصوص، لم يخضع الرئيس لأي فحص طبي للقلب ولا لأي تقييم عصبي".

وأشارت شائعات إلى أن الفحص الطبي الذي أجراه ترامب كان مفاجئاً وجاء بعد شعوره بآلام في الصدر، قد تكون دليلاً على معاناته من مشاكل في القلب.

وأكد كونلي في البيان الذي تضمن أيضاً تفاصيل عن معدل كولسترول الرئيس أنه "بسبب عدم اليقين المحيط ببرنامج عمله، أبقيت المعلومة المتعلقة بزيارته الطبية سرية".

وبعد الفحص الطبي الأخير في شباط/فبراير، قال كونلي إن مريضه الشهير "بصحة جيدة تماماً".

وكان ترامب الذي يحب تناول الوجبات السريعة لكن لا يمارس الرياضة بشكل كبير يزن 110 كيلوغرامات حينها.

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