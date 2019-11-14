رفض طعن ترامب بشأن وجوب تقديم بياناته المالية للكونغرس

رفضت محكمة استئناف أميركية الأربعاء، طلب طعن تقدم به دونالد ترامب في قرار سابق للقضاء يسمح للكونغرس بمطالبته بوثائق حول وضعه المالي إلى أعضاء البرلمان.

وقال جاي سوكولو، محامي ترامب في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أميركية أن القضية ستعرض على المحكمة العليا.

ويتعلق الحكم بالوضع المالي لترامب قبل وبعد انتخابه، بين 2011 و2018. ويشتبه الديموقراطيون بأن قطب العقارات السابق قام بتضخيم قيمة ممتلكاته للحصول على قروض، كما قام بإخفاء تضارب مصالح من المشتبه حدوثه كذلك.

وأمرت لجنة في مجلس النواب في نيسان/ابريل شركة المحاسبة السابقة لدونالد ترامب "مكتب مازارز" تسليمها مجموعة من الوثائق المالية، وخصوصا محاضر عمليات تدقيق أو النتائج السنوية لأعماله.

كما لجأ البيت الأبيض الذي يتحدث عن حملة "مضايقات"، إلى القضاء لمنع تنفيذ هذا الطلب. ورأى في حججه أن الكونغرس ليس بحاجة إلى هذه المعلومات للقيام بدوره التشريعي.

لكن في أيار/مايو الماضي رفض قاض في واشنطن، هذه الذريعة في قرار أثبتته محكمة استئناف في تشرين الأول/أكتوبر. ورفض القضاة الأربعاء إعادة النظر في القضية.

ونشر جو بايدن، الخصم السياسي لترامب ومنافسه في انتخابات 2020، في تغريدة أن "الأميركيين يستحقون أن يعرفوا ما يخفيه دونالد ترامب في بياناته الضريبية".

في الوقت نفسه، يحاول مدع عام من ولاية نيويورك، الحصول على البيانات الضريبية للرئيس الذي يرفض باستمرار نشرها، في إطار تحقيق حول دفعات جرت خلال حملة 2016 لشراء صمت امرأتين قالتا إنهما كانتا عشيقتين للرئيس.

وسمح قاض في نيويورك في تشرين الأول/أكتوبر بتسليم هذه البيانات الضريبية. وطعن ترامب في القرار لكن محكمة استئناف فدرالية رفضت طلبه مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.

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