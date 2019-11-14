شاهد: متظاهرون ينهالون بالضرب على رجل رفض المشاركة في احتجاجات هونغ كونغ

إنهالت مجموعة من المحتجين في هونغ كونغ بالضرب المبرح على رجل، بعد أن عبر عن ضجره من هذه الاحتجاجات، وإغلاق الطرق وتعطيل مصالح المواطنين.
وقد تم توجيه اللكمات إلى وجه الرجل، وطرحه أرضا وركله حتى بدأت الدماء تسيل من أنفه وفمه، بالرغم من محاولة بعض المحتجين إبعاده، لكنه لم يسلم من الإعتداء المتواصل، قبل نجاحه في الهرب إلى بنك قريب والإحتماء بداخله.
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