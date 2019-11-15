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باسيل: الصفدي وافق على رئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة

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بقلم:  يورونيوز 
باسيل: الصفدي وافق على رئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة
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قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إن وزير المالية السابق محمد الصفدي وافق على تولي رئاسة الحكومة المقبلة في لبنان إذا ما نال تأييد الأحزاب الرئيسية وإن المشاورات بشأن تسميته ليكون خلفا لرئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري ستبدأ الاثنين المقبل بحسب ما صرح به باسيل لقناة إم تي في المحلية اليوم.

وقال وزير الخارجية المستقيل وصهر الرئيس ميشيل عون إنني أستطيع أن أؤكد أننا كنا على اتصال مع الوزير الصفدي وقد قبِل تولي منصب رئيس الوزراء إذا حدث اتفاق مع القوى السياسية الفاعلة في البلاد على تسميته رئيسا لحكومة لبنان.

وأضاف باسيل: إذا ما سارت الأمور بشكل طبيعي فإن الاستشارات النيابية ستبدأ الاثنين وستفضي لتسمية الوزير الصفدي رئيسا للحكومة وإلا فسنستمر في مشاوراتنا حتى نتفق على اسم آخر.

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