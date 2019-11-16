محمد الصفدي يبلغ باسيل عن سحب ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء حكومة لبنان القادمة

سحب وزير المالية السابق محمد الصفدي ترشيحه لمنصب رئيس وزراء الحكومة اللبنانية المقبلة، يوم السبت، حسبما أفادت به تقارير إعلامية محلية.

وبرز اسم الصفدي كمرشح يوم الخميس عندما ذكرت مصادر سياسية ووسائل إعلام لبنانية أن ثلاثة أحزاب رئيسية وافقت على دعمه لهذا المنصب.

وأفادت قناة "أم تي في" اللبنانية أن الصفدي أبلغ وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل "بأنه لم يعد مرشّحا لتولي رئاسة الحكومة نتيجة الاتصالات والتطورات التي شهدتها الساعات الثماني والأربعين الأخيرة."

وكان باسيل قد صرح لذات القناة يوم الجمعة بأن وزير المالية السابق محمد الصفدي وافق على تولي رئاسة الحكومة المقبلة في لبنان إذا ما نال تأييد الأحزاب الرئيسية وإن المشاورات بشأن تسميته ليكون خلفا لرئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري ستبدأ الاثنين المقبل.

واستقال سعد الحريري من منصبه كرئيس للوزراء في 29 أكتوبر / تشرين الأول في مواجهة احتجاجات غير مسبوقة ضد الطبقة الحاكمة المتهمة على نطاق واسع بتفشي الفساد في الدولة وتوجيه لبنان نحو أسوأ أزمة اقتصادية منذ حرب 1975 - 1990.