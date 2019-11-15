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روسيا

شاهد: مسافر يهرب قطه "البدين" داخل طائرة روسية وشركة الطيران تعاقبه

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بقلم:  يورونيوز 
instagram/mikhail_galin
instagram/mikhail_galin
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قام المسافر ميخاييل جالين، البالغ من العمر 34 عاما، بتهريب قطه البدين إلى داخل طائرة في رحلة من موسكو الى فلاديفوستوك، ولم يتم اكتشاف ما فعله حتى فضح نفسه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ما أثار غضب شركة الطيران الروسية إيروفلوت، التي عاقبت جالين بحرمانه من الاستفادة من خاصية الاستفادة بأميال السفر في رحلاته السابقة.

ميخائيل استبدل قطه البدين فيكتور بآخر أقل وزنا لخداع المسؤولين أثناء وزن الحقائب في المطار، ثم استعاد قطه البدين مرة أخرى قبل الصعود على متن الطائرة.

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По многочисленным просьбам. Путешествие кота Виктора по маршруту Рига - Москва - Владивосток выявило 2 лишних кг у животного, 1 ответственную сотрудницу авиакомпании и кучу прекрасных людей у меня в друзьях. Но обо всем по порядку. Пройдя все досмотры в рижском аэропорту, мы с котом сели в самолёт по направлению Рига - Москва. На взлёте и посадке Виктору было хреновато от перепада давления и я весь полёт (а он, по сути, и состоит из взлёта и посадки) закрывал ему уши и вытирал слюни, которые текли ручьями по всему коту, моим рукам и переноске. Кот не понимал что происходит и жалобно заглядывал мне в глаза в поисках ответа. На ветконтроле в паспорт Виктора был поставлен штамп, что Родина официально его приняла и мы отправились регистрироваться на рейс Москва - Владивосток. Рулетка очереди направила нас к самой ответственной сотруднице аэропорта, которая с сантиметровой лентой перемерила все измерения багажа (первый раз за мои 300+ перелётов), несколько раз поместила каждую сумку на весы и сообщила что кот тоже будет взвешен. Контрольное взвешивание показало, что животное отъелось до непозволительных для перевозки в салоне 10 кг. После чего, дама торжественно объявила что кот отравляется в багаж. На все попытки объяснить что кот живым не долетит 8 часов в багаже и будет каждую ночь являться ей в кошмарах до конца жизни, она отвечала что у неё правила и брать на себя ответственность за 2 лишних кг Виктора в салоне самолёта она не собирается. Количество сотрудников авиакомпании, привлечённых по моему требованию к решению вопроса, увеличивалось, но вердикт оставался прежним - Кота в багаж. Но как сказал Леня Романов «Бро должен быть рядом, бро не багаж». Послав по заранее определённому направлению всю делегацию авиаперевозчика, вручил им свой посадочный и снялся с рейса со всем багажом и котом. Далее было принято стратегическое решение о поиске похожего кота меньшей физической массы. Благодаря моим друзьям из Риги и Москвы, кто активно принимал участие в поисках (за что я безгранично благодарен), мини-Виктор был найден у подруги @nikabuka Возникла новая проблема - Билеты во Владивосток на рейсы следующего дня стоили 1000-1500 евро 🙄 Продолжение ⬇️⬇️⬇️

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إيروفلوت تمنع وضع الحيوانات الأليفة التي يزيد وزنها عن 8 كيلوغرامات في حقيبة الأمتعة ولا يتم اصطحابها على الطائرة مع الركاب.

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