رغم الضغوط الأمريكية... تصويت بأغلبية ساحقة لصالح تجديد ولاية وكالة الأونروا في الأمم المتحدة

بخلاف آمال الولايات المتحدة، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تجديد تفويض الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا)، يوم الجمعة.

ويعني القرار أنه سيتم تمديد ولاية تفويض الوكالة إلى غاية عام 2023، رغم الضغوط الأمريكية التي صوتت ضد القرار وكانت قد منعت تمويل الوكالة منذ عام 2018.

وصوتت 167 دولة لصالح القرار فيما صوتت إسرائيل والولايات المتحدة ضد القرار، وامتنعت 7 دول أخرى عن التصويت.

ولقى القرار ترحيبا من قبل السلطات الفلسطينية وقال الرئيس الفلسطيني في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية بأن التصويت "دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف".

من جهته قال أمين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في تغريدة له على حسابه الرسمي "انه انتصار للقانون الدولي ، ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين ، وهزيمة لاعداء القانون الدولي, والذين اختاروا الجانب الخطأ للتاريخ .."

وتعاني المفوضية بسبب نقص التمويل خاصة بعدما أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس/ آب من العام الماضي كل التمويل الذي كانت تقدمه للأونروا بشكل سنوي والذي يصل إلى حوالي 370 مليون دولار.

وعملت بعض الدول العربية على سد العجز الذي سببه وقف الدعم الأمريكي للأونروا ولكن من غير الواضح اذا كانت ستعمل على ذلك بشكل سنوي.