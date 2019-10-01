أشادت السلطة الفلسطينية بموقف المفوضية الأوروبية الداعم لـ"الأونروا"، مثمِّنةً رفض لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي اقتراحاً لتجميد مبلغ 100 مليون يورو كانت أقرّتها المفوضية كمساعدة مالية إضافية من طرفها للوكالة المذكورة.

وكانت لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي شهدت مساء اليوم الثلاثاء تصويتاً على اقتراحٍ تقدمت به النائب في البرلمان الأوربي عن مجموعة الإصلاحيين الديمقراطيين، آنا فوتغا، من أجل تجميد مبلغ 100 مليون يورو، كمساعدة إضافية أقرتها المفوضية سابقاً، لريثما يتم التحقيق في شبهات تتعلق بسوء الإدارة لدى مسؤولي "الأونروا".

وقال السفير الفلسطيني لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرّا لـ"يورنيوز" "نثمن عالياً موقف النوّاب في لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي الذين عبّروا عن دعمهم لوكالة الأونروا لما تمثله من رمزية تتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين، وأيضاً لما تقدّمه من خدمات تعليمية وصحيّة وما تيسير من مساعدات عينية للاجئين من أبناء شعبنا في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن".

وأوضح السفير الفرّا أن نتائج مداولات لجنة الموازنة بشأن الأونروا قد نأت بالمساعدات المالية المقدمة لـ"الأونروا" عن منصّة تصويت البرلمان الأوروبي عند اعتماد الميزانيات المالية للعام القادم والمقررة في الثالث والعشرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري على اعتبار أن تلك المساعدات هي بحكم المعتمدة، وقال: إن "المساعدات المالية المقرّة سابقاً من المفوضية الأوروبية لن يصار إلى التصويت بشأنها عند اعتماد الميزانية القادمة للاتحاد الأوروبي"، على حد تعبيره.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يعدُّ أهم المانحين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بعد أن تخلّت الولايات المتحدة عن التزاماتها المالية تجاه الأونروا أواخر الصيف الماضي، ويشار في هذا الصدد إلى أن الوكالة الأممية تقدم تقدّم خدمات لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني.

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