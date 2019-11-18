شاهد: شاحنةٌ محمّلة بـ52 مهاجراً تقتحم الحدود المغربية مع سبتة الإسبانية

اقتحمت شاحنة تحمل 52 مهاجراً، فجر اليوم الاثنين، حواجز حدودية معدنية مثبّتة بين المغرب وإسبانيا، بهدف إدخال المهاجرين إلى جيب سبتة.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية الخاصة "يوروبا برس"، عن مسؤولين في الصليب الأحمر أن الشاحنة المحمّلة بالمهاجرين اقتحمت الحدود فجراً وحطّمت بوابة معدنية واحدة على الأقل.

وأضافت المصادر الإسبانية أن أربعة مهاجرين تلقّوا العلاج في مستشفى سبتة، بسبب إصابات طفيفة في المعبر، بينما اعتثقلت الشرطة في وقت لاحق مهاجرين ينحدرون من دول جنوب الصحراء.

ويسعى المهاجرون الذين يتخذون من المغرب انطلاقٍ نحو أوروبا، يسعون عادة إلى توسيع السياج المعدني التي يبلغ ارتفاعها 6 أمتار التي تفصل سبتة عن المغرب، ولكن نادرا ما يحاولون العبور باستخدام السيارات.

وعندما يصل المهاجرون إلى سبتة، يتقدمون للحصول على حق اللجوء أو ينتظرون فرصة للسفر إلى البر الرئيس للمملكة الإسبانية.

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