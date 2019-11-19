طلبت السلطة الفلسطينية الثلاثاء عقد اجتماع وزاري طارئ لجامعة الدول العربية، بعد إعلان الولايات المتحدة أنها لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية.

وأعلن دياب اللوح، المندوب الدائم للسلطة لدى جامعة الدول العربية وسفير فلسطين في القاهرة أن الموقف الأميركي الجديد "مخالف للقانون الدولي"، وفقا لبيان صدر عن السفارة الفلسطينية في القاهرة.

وقد يتم عقد هذا الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل بحسب مصدر دبلوماسي.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية الرسمية، أن هدف الاجتماع "بحث الموقف الأمريكي الأخير الذي عبر عنه وزير الخارجية بأن بلاده لم تعد تعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية مخالفاً للقانون الدولي، والذي يأتي ضمن سلسلة من المواقف والقرارات الأحادية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية."

فلسطين تطلب عقد اجتماع وزاري للجامعة العربية لمواجهة الإعلان الأميركي بشرعنة الاستيطان القاهرة 19 -11-2019 وفا- طالبت... Publiée par ‎وكالة وفا - WAFA News Agency‎ sur Mardi 19 novembre 2019

ويثير هذا القرار الجديد الذهول من موقف إدراة ترامب القضية الفلسطينية مثل قرارات أخرى كإقرار القدس عاصمة لإسرائيل وسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن قرار واشنطن "يعرض للخطر أي سلام عادل قائم على نهاية الاحتلال".

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