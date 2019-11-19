الاستعداد للكشف عن "سيارة 2030" الاستثنائية في معرض الرياض

نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، مقطع فيديو مشوق على موقع "تويتر"، لسيارة فريدة من نوعها من المنتظر ات يُكشف عنها النقاب في معرض الرياض.

وكتب تركي آل الشيخ تعليقا مصاحبا: "سيارة تعرف باسم 2030، وهي الوحيدة في العالم! سيتم الكشف عنها في معرض السيارات وستُباع في المزاد".

وسيتم عرض سيارة 2030 في معرض الرياض للسيارات والذي سينطلق يوم الثلاثاء 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وسيستمر لمدة أسبوع.

يضم المعرض 1200 سيارة معدلة وكلاسيكية نادرة يمكن للزوار شرائها وتسجيلها مباشرة في المعرض، كما سيتاح لهواة السيارات التقاط الصور بجانب السيارات الفريدة.

وصُنعت سيارة 2030 بمواصفات عالمية ومميزات نادرة خصيصاً لموسم الرياض، علما بأن تفاصيل الشركة المصنعة أو أي من مواصفتها سيتم الإعلان عنها في المعرض.

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