شاهد: دخان حرائق الغابات في أستراليا يغرق العاصمة سيدني في ضباب كثيف

غطى دخان حرائق الغابات الكثيف في أستراليا سماء العاصمة سيدني والمناطق المحيطة بها، وسط تحذيرات خبراء الصحة للأهالي بملازمة بيوتهم.

وجعل الدخان الكثيف سماء العاصمة يظهر بالكاد للأعين، كما وصل مستوى جودة الهواء في بعض المناطق مستويات خطيرة، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وما تزال عديد المناطق الساحلية في نيو ساوث ويلز تشكل خطرا، إذ ما زال هناك 48 حريقا مشتعلا في أنحاء الولاية. ويواصل 1400 رجل اطفاء السيطرة على النيران، التي أتت على تدمير 577 منزلا، وتسببت في مقتل أربعة أشخاص، بحسب وسائل الاعلام الأسترالية.

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