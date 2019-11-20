جلسة محادثات ثنائية تجمع ميركل والسيسي في برلين

عقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل جلسة محادثات ثنائية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، في مقر المستشارية الاتحادية بالعاصمة برلين.

ويأتي لقاء ميركل والسيسي بعد يوم من انعقاد القمّة السنوية الثالثة لمجموعة العشرين وأفريقيا في برلين والتي تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادى بين الطرفين من خلال مشروعات مشتركة تسهم في الإسراع بوتيرة النمو في دول أفريقيا، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا 2017، خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية في البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.

وأكدت ميركل للقادة الأفارقة خلال القمّة أن المستثمرين المحتملين في القارة السمراء يريدون من حكومات الدول التي يعتزمون العمل فيها أن بيئة يسود فيها الشفافية والثقة المتبادلة، مضيفة أن الشركات الألمانية المتوسطة الحجم تريد أن تعرف أين ستستثمر وضمن أية شروط.

ويشار إلى أن السيسي كان نفى في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، مزاعم عن تفشي الفساد داخل مؤسسة الجيش وفي أوساط الحكومة، ووصف تلك المزاعم بأنها مجرد أكاذيب وادّعاءات غرضها تشويه الدولة

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو القائد السابق للجيش المصري، وقد تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في العام 2013، وشن حملة قمع واسعة ضد الاسلاميين فتم توقيف آلاف منهم ثم امتدت بعد ذلك لتشمل كل أطياف المعارضة غير الاسلامية والنشطاء والمدونين.

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