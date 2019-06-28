بدء قمة مجموعة العشرين بتحذيرات أوروبية وترامب يصف ميركل بصديقته العظيمة

حذر زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة من الأضرار التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي جراء تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وذلك مع بدء مشاركتهم بقمة دول مجموعة العشرين التي تستمر يومين في مدينة أوساكا بغرب اليابان.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في مؤتمر صحفي إن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين "صعبة" وتسهم في تباطؤ في الاقتصاد العالمي.

وقال أيضا إن الاتحاد الأوروبي يعمل عن كثب مع الولايات المتحدة والصين واليابان بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية.

وضع حساس في الخليج

و نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الجمعة إن منطقة الخليج أصبحت الآن في وضع حساس للغاية و "تقف عند مفترق طرق الحرب والسلام".

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الرئيس الصيني أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال لقاء على هامش القمة في أوساكا بأن الصين تقف دائما إلى جانب السلام وتعارض الحرب.

قمة أمريكية - ألمانية

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن قمتها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تناولت عددا كبيرا من الموضوعات منها التجارة والاستثمارات وغرب أفريقيا ومكافحة الإرهاب وإيران.

من جهته وصف ترامب ميركل بأنها "صديقة عظيمة له" وذلك في تصريحات للصحفيين قبيل الاجتماع الثنائي بينهما على هامش القمة كما أشاد بالتجارة بين الولايات المتحدة وألمانيا.

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