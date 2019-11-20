عاجل

فرنسا

نسخة طبق الأصل عن الموناليزا تباع بأكثر من نصف مليون يورو

 محادثة
بقلم:  يورونيوز مع رويترز
لوحة الموناليزا - أرشيف رويترز
لوحة الموناليزا - أرشيف رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

بيعت نسخة طبق الأصل عن لوحة الموناليزا الشهيرة في دار سوذبي للمزادات في باريس مقابل 552 ألف يورو متجاوزة تقييمها الأولي والذي بلغ ما بين 70 و90 ألف يورو.

وتعتبر النسخة الأصلية من الموناليزا والتي تعود إلى القرن السادس عشر، العمل الأكثر شهرة للرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي، وتتواجد في متحف اللوفر في باريس منذ الثورة الفرنسية.

وتقول بوكي كوينين، من دار سوذبي:" إن النسخة التي رسمها فنان غير معروف، ربما تم رسمها بعد مائة عام من اللوحة الأصلية.

وبيعت اللوحة لمشترٍ مجهول، وقد حققت ربحًا هائلا لمالكتها السابقة فيم ديلفوي، والذي اشتراها عام 2010 مقابل 35000 يورو فقط.

النسخة المباعة هي واحدة من حوالي 150 نسخة متداولة تم إنتاجها بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر، وهي مرسومة على قماش.

للمزيد على يورونيوز:

من هو الرسام الجزائري الذي كرّمه محرك البحث "غوغل"؟

أول عرض شامل للوحات "رسام الرسامين" دييغو فيلاسكيز في بارس

مقتنيات فنية مختلفة في معرض الفنون التشكيلية في كولونيا

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox