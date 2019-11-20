نسخة طبق الأصل عن الموناليزا تباع بأكثر من نصف مليون يورو

بيعت نسخة طبق الأصل عن لوحة الموناليزا الشهيرة في دار سوذبي للمزادات في باريس مقابل 552 ألف يورو متجاوزة تقييمها الأولي والذي بلغ ما بين 70 و90 ألف يورو.

وتعتبر النسخة الأصلية من الموناليزا والتي تعود إلى القرن السادس عشر، العمل الأكثر شهرة للرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي، وتتواجد في متحف اللوفر في باريس منذ الثورة الفرنسية.

وتقول بوكي كوينين، من دار سوذبي:" إن النسخة التي رسمها فنان غير معروف، ربما تم رسمها بعد مائة عام من اللوحة الأصلية.

وبيعت اللوحة لمشترٍ مجهول، وقد حققت ربحًا هائلا لمالكتها السابقة فيم ديلفوي، والذي اشتراها عام 2010 مقابل 35000 يورو فقط.

النسخة المباعة هي واحدة من حوالي 150 نسخة متداولة تم إنتاجها بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر، وهي مرسومة على قماش.

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