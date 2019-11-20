شاهد: مباراة كرة قدم تتحول إلى ساحة قتال في بيرو

انتهت مباراة لكرة القدم في البيرو وسط حالة من الفوضى والاضطراب، عندما هرع لاعبو ومشجعوا النادي المهزوم إلى الميدان، حيث هاجموا حكام المباراة ولاعبي الفريق الفائز.

وجمعت المباراة بين نادي ديبورتيفو غارسيلاسو ونادي ديبورتيفو لكوامبامبا في منافسات كأس البيرو، وانتهت بهزيمة غارسيلاسو.

وبمجرد إطلاق حكم المباراة لصفارة النهاية، نزل لاعبو نادي ديبورتيفو غارسيلاسو وطاقم التدريب وعدد من مشجعي الناي إلى ميدان كرة القدم، وانهالوا بالضرب وبرمي الكرة واللكمات على الحكم ولاعبي الفريق المنافس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن لاعبي نادي ديبورتيفو لكوامبامبا الفائز تم إخراجهم بعيدا عن فضاء الملعب، بواسطة شاحنة لنقل الخيول.

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