شاهد: الفرنسية دونشي تخطف لقب "ريد بول" لكرة القدم الإستعراضية بأداء مبهر رغم الإصابة

فازت الفرنسية ميلودي دونشي بلقبها الثالث في منافسات "ريد بول ستريت ستايل" المخصصة لكرة القدم الإستعراضية في ميامي الأمريكية يوم الجمعة على الرغم من الإصابة.

وكشفت دونشي أنها توقفت عن التدريب لمدة ثلاثة أشهر بسبب الإصابة، كما حذرها الأطباء من إمكانية تضرر الأربطة إذا ما شاركت في المنافسة السنوية.

وأشارت اللاعبة الفرنسية إلى إنها تجاهلت أوامر الطبيب في نهاية الأمر قائلة "لم أتوقع أنني سأفوز" بسبب الإصابة وعدم الجاهزية بعد التوقف عن التدريب.

وفازت دونشي باللقب بعد هزيمتها البولندية أغنييسكا منيتش في المباراة النهائية وعقب تقديمها عرضا مبهرا.

أما في فئة منافسات الرجال فتمكن البرازيلي ريكاردو دي أراخو من الفوز بالمركز الأول بعد تغلبه على منافسه الكولومبي سيباستيان هيرنانديز في الدور النهائي.