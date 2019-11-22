اليونان يندد برفض الاتحاد الأوروبي استقبال 3 آلاف مهاجر قاصر

ندد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الجمعة برفض الاتحاد الأوروبي طلب أثينا استقبال دول الاتحاد 3 آلاف قاصر غير مرافقين، متهماً إياها بـ"التملص من اتخاذ القرارات السياسية الصعبة".

وقال ميتسوتاكيس أمام البرلمان "حاولنا الحصول على اتفاق مع كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقلنا لهم، حباً بالله، نتحدث هنا عن 3 آلاف طفل...ألا يمكن توزيعهم على 27 بلداً بحيث تظهر أوروبا تضامنها؟".

وأضاف "لكن للأسف، آسف للقول إن الإجابة لم تكن إيجابية وهذا لا ينصف أوروبا"، مشيراً إلى أن في اليونان نحو 4 آلاف قاصر يعيشون في ظروف قاسية.

واتهم رئيس الوزراء اليوناني الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع بأنه يعتبر الدول الواقعة على الحدود الخارجية للتكتل أماكن ملائمة لإبقاء المهاجرين.

أفرج الاتحاد الأوروبي عن ملايين اليوروهات لمساعدة اليونان في إدارة أزمة المهاجرين، لكن الدول الأعضاء تحجم عن قبول طالبي اللجوء.

واعتبر ميتسوتاكيس أن الاتحاد الأوروبي "يختبئ خلف المال...للتملص من اتخاذ قرارات سياسية صعبة".

وأعلنت الحكومة اليونانية المحافظة هذا الأسبوع أنها ستغلق قريباً ثلاثة مخيمات هي الأكثر اكتظاظاً وتنافياً مع المعايير الصحية في البلاد، لكن ستستبدلها بمنشآت مغلقة.

وفق الحكومة، يوجد أكثر من 37 ألف طالب لجوء على الجزر اليونانية، ويصل المئات غيرهم كل يوم، في ظل ظروف مناخية مواتية.

وبحسب منظمة الهجرة العالمية، تستقبل مخيمات في اليونان القارية 22 ألف مهاجر فوق طاقتها.

للمزيد على يورونيوز: