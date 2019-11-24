أعلن مايكل بلومبرغ ترشحه للرئاسة الأمريكية لينضم إلى مجموعة كبيرة من المرشحين الديمقراطيين الساعين للحصول على ترشيح حزبهم لمنافسة الرئيس دونالد ترامب. وقال بلومبرغ الذي يبلغ من العمر 77 عاما على موقعه على الإنترنت مع انطلاق حملته الدعائية البالغة كلفتها 30 مليون دولار: "سأترشح للرئاسة لأهزم دونالد ترامب وأعيد بناء أمريكا".

وأنهى الإعلان التكهنات حول نوايا بلومبرغ الذي يستعد منذ أسابيع لدخول سباق الانتخابات التمهيدية وتسجيل اسمه مع لجنة الانتخابات الفدرالية. وأضاف بلومبرغ: "لا يمكننا تحمل أربع سنوات اخرى من تصرفات ترامب الطائشة وغير الأخلاقية".

وأشار الرئيس السابق لبلدية نيويورك إلى أن ترامب "يمثل تهديدا وجوديا لبلادنا وقيمنا. وفي حال فوزه بولاية أخرى، فربما لا نتعافى أبدا من الأضرار".

وبثروة مقدارها نحو 54 مليار دولار بحسب مجلو فوربس، سيهز بلومبرغ المنافسة المفتوحة التي يشارك فيها 17 مرشحا ديمقراطيا.

ويقود نائب الرئيس السابق جو بايدن السباق ويتقدم على اليساريين اليزابيث وارن وبيرني ساندرز، بينما يأتي المعتدل بيت بوتغيغ في المرتبة الرابعة، بحسب استطلاع وطني.

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