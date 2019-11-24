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شاهد: لماذا يسبح الروس في بحيرة بايكال جنوب سيبيريا في روسيا في درجة حرارة متجمدة؟

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بقلم:  يوروينوز 
رجل روسي يسبح في بحيرة بايكال في درجة حرارة تدنت تحت الصفر. 24/11/2019
رجل روسي يسبح في بحيرة بايكال في درجة حرارة تدنت تحت الصفر. 24/11/2019 -
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أ ب
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يعرف سباحو الشتاء الروس باسم (وولروس)- نسبة لحيوان "الفظ"- ونزلوا إلى المياه المتجمدة في بحيرة بايكال احتفالا باليوم الوطني لحيوان الفظ

وسبحوا في مياه البحيرة التي تدنت حرارتها إلى أربع درجات مئوية والتي نادرا ما ترتفع إلى عشر درجات حتى في الصيف، وتعد بحيرة بايكال الاعمق في العالم.

سيرغي كوشناريوف، أحد سباحي الشتاء قال إنه من الأفضل أن "تمارس السباحة طوال العام، بدلا من انتظار دفء المياه لموسم (واحد) كي تسبح"

الكثير من عشاق سباحة الشتاء يعتقدون أنها تساعدهم على مقاومة الإصابة بالبرد وتحسن حالتهم الصحية بشكل عام

وتقيهم الكثير من الامراض. السباحة في المياه المتجمدة نشاط منتشر في البلدان الباردة ومنها روسيا.

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