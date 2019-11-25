ثمانية قتلى في صفوف الحوثيين واشتباكات عنيفة في الحديدة

قتل ثمانية من المتمردين الحوثيين، الاثنين في غارات شنّتها طائرات تابعة للتحالف العسكري بقيادة السعودية ضد مواقع للحوثيين شمال مدينة الحديدة في غرب اليمن، حسبما أفاد مسؤولان محلّيان.

وبعد ساعات قليلة من الغارات التي وقعت بعيد منتصف الليل، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية عند الأطراف الشرقية والجنوبية لمدينة الحديدة، وتعتبر الأولى منذ إقامة نقاط مراقبة أمنية مشتركة قبل نحو شهر.

وتهدّد أعمال العنف هذه بانهيار الهدنة الهشة، في المدينة المطلّة على البحر الأحمر، المنبثقة عن اتفاق تم التوصل إليه في كانون الأول/ديسمبر الماضي لتحييد الحديدة التي تعتبر شريان الحياة الرئيسي لملايين السكان.

وقال المسؤولان المحليان إن غارات طائرات التحالف التي استهدفت المواقع العسكرية كانت "مفاجئة"، وشملت أيضا مواقع قرب ميناء الحديدة في جزيرة كمران القريبة.

وقال مسؤولان فضلا عدم الكشف عن هويتيهما إن الغارات أدّت إلى مقتل ثمانية وجرح آخريين من الحوثيين.

ودارت اشتباكات عنيفة عند الأطراف الجنوبية والشرقية للمدينة الساحلية، استخدم فيها الطرفان المدافع وقذائف الهاون، وفقا لمراسل فرانس برس في الحديدة.

وقال أحد سكان المنطقة الجنوبية في المدينة عبر الهاتف "نسمع أصوات المدافع منذ ساعات الصباح الاولى"، مضيفا "هذه أول اشتباكات من نوعها منذ أسابيع".

وبحسب سكان آخرين، فإنّ طائرات التحالف بقيادة السعودية تحلّق بشكل مستمر في سماء المدينة.

وتدور الحرب في اليمن بين المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، منذ 2014. وتصاعدت حدّتها في آذار/مارس 2015 مع تدخّل السعودية على رأس التحالف العسكري دعماً للقوات الحكومية.

وتمر عبر ميناء الحديدة التي سيطر عليها الحوثيون في 2014، غالبية المواد التجارية والمساعدات الموجهة للسكان في مناطق سيطرة المتمردين.

وفي السويد قبل أقل من عام، توصّلت الحكومة والحوثيين إلى اتفاق لتحييد المدينة عن الصراع، فانسحب الحوثيون من الميناء في أيار/مايو الماضي، قبل أن تعلن الامم المتحدة في 23 تشرين الاول/اكتوبر الماضي عن إقامة أربع نقاط مشتركة تضم ممثلين عن الأطراف المتحاربة في المدينة، لمراقبة الهدنة.

وتأتي هذه الأحداث بعد تراجع في أعمال العنف بشكل عام في اليمن، مع توقف الحوثيين عن قصف السعودية بالصواريخ منذ أيلول/سبتمبر، وإعلان المملكة عن قناة مفتوحة معهم للوصول إلى حل سلمي للحرب.

وأوقعت الحرب حوالي 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ بدء عمليات التحالف بحسب منظمة الصحة العالمية، غير أنّ عدداً من المسؤولين في المجال الإنساني يعتبرون أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.

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