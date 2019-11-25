السلطات البريطانية تغرم "ألستوم الفرنسية" بنحو 17.5 مليون يورو بسبب رشاوى في تونس

أدانت السلطات البريطانية المكلفة بمكافحة الاحتيال المالي، الفرع البريطاني لمجموعة ألستوم الفرنسية، وقررت تغريمها ماليا بنحو 17.5 مليون يورو، بسبب تورطها في قضية فساد في تونس زمن الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.

إضافة إلى ذلك سيتعين على ألستوم أن تسدد مصاريف نفقات تقدر بنحو 1.4 مليون جنيه إسترليني، لترفع بذلك الغرامة إلى نحو 19.2 مليون يورو، بحسب مكتب مكافحة عمليات الاحتيال الخطيرة "أس أف أو".

وتتهم ألستوم بدفع 2.4 مليون يورو لمؤسسة البناء والتصرف "نيفكو"، حتى تضمن المؤسسة لها الحصول على عقد يقدر بنحو ثمانين (80) مليون يورو مع شركة نقل تونس (ترانس تو)، التي تدير محطات حافلات النقل والترام في العاصمة التونسية. وبحسب "أس أف أو" التي بدأت تحقيقها سنة 2009، فإن "نيفكو" لم تكن سوى وسيلة لدفع الرشاوى.

وبحسب الاتهام، فإن الوقائع المتعلقة بهذه القضية تعود إلى الفترة الممتدة بين 2003 و2006، وتعود ملكية "نيفكو" إلى بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس الراحل بن علي الذي تم خلعه من منصبه سنة 2011، ثم فر على السعودية، حيث توفي هناك هذا العام.

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