شاهد: فقاعات من الميثان أسفل بحيرة متجدة في الصين

تهافت سكان مدينة موهي في أقصى شمال الصين لمشاهدة فقاعات من غاز الميثان مدفونة أسفل طبقات من الثلوج. وأدى انخفاض درجة الحرارة إلى 35 تحت الصفر إلى تحلل بعض المواد العضوية بالتربة وإفرازها للميثان لتتكوّن الآلاف من الفقاعات غريبة الشكل ببحيرة ليانهوا المتجمدة. ووصل ارتفاع منسوب الثلوج في المدينة إلى 60 سنتيمتراً.
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