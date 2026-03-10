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ينتظر ركاب شركة الطيران خارج مبنى المطار، في مرآب السيارات، ضمن طوابير طويلة لعبور نقطة التفتيش الأمني التابعة لـ "TSA".
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فيديو. طوابير طويلة في مطارات أميركا بعد تعطّل وزارة الأمن الداخلي وتباطؤ تفتيش المسافرين

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اضطر المسافرون في مطاري هيوستن ونيو أورلينز إلى الانتظار لساعات طويلة عند نقاط التفتيش الأمنية، بعدما أدى إغلاق جزئي لوزارة الأمن الداخلي الأميركية إلى تقليص عدد الموظفين وتعطيل إجراءات الفحص.

واجه المسافرون طوابير طويلة وتأخيرات عند نقاط التفتيش الأمني في مطارات هيوستن ونيو أورلينز، بعدما أثّر إغلاق جزئي لوزارة الأمن الداخلي الأميركية في سير عمليات الفحص.

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وفي مطار "ويليام بي. هابي" في هيوستن، وصلت فترات الانتظار عند نقاط التفتيش الاعتيادية إلى ثلاث ساعات، بحسب مسؤولي المطار.

وحثّت السلطات المسافرين على الحضور قبل مواعيد رحلاتهم بأربع إلى خمس ساعات، لإتاحة وقت إضافي لإجراءات التفتيش الأمني.

وفي نيو أورلينز، أدّى النقص في موظفي إدارة أمن النقل "TSA" أيضا إلى طوابير طويلة، مع تحذير بعض المسافرين من أنّ فترات الانتظار قد تصل إلى ساعتين.

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