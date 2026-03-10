فيديو. طوابير طويلة في مطارات أميركا بعد تعطّل وزارة الأمن الداخلي وتباطؤ تفتيش المسافرين

واجه المسافرون طوابير طويلة وتأخيرات عند نقاط التفتيش الأمني في مطارات هيوستن ونيو أورلينز، بعدما أثّر إغلاق جزئي لوزارة الأمن الداخلي الأميركية في سير عمليات الفحص.

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وفي مطار "ويليام بي. هابي" في هيوستن، وصلت فترات الانتظار عند نقاط التفتيش الاعتيادية إلى ثلاث ساعات، بحسب مسؤولي المطار.

وحثّت السلطات المسافرين على الحضور قبل مواعيد رحلاتهم بأربع إلى خمس ساعات، لإتاحة وقت إضافي لإجراءات التفتيش الأمني.

وفي نيو أورلينز، أدّى النقص في موظفي إدارة أمن النقل "TSA" أيضا إلى طوابير طويلة، مع تحذير بعض المسافرين من أنّ فترات الانتظار قد تصل إلى ساعتين.