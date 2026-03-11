فيديو. حريق حافلة في سويسرا يوقع 6 قتلى و4 جرحى على الأقل

اندلع حريق في حافلة يوم الثلاثاء في إحدى البلدات السويسرية، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، بحسب الشرطة.

وقع الحريق في بلدة كيرتسرس في كانتون فريبورغ غربي سويسرا، بحسب ما قالت الشرطة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت شرطة الكانتون: "هناك عدد من الجرحى وعدد من القتلى".

"خدمات الطوارئ موجودة حاليا في الموقع. ولم تُعرف أسباب الحريق بعد".

وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع مساء الثلاثاء في الشارع الرئيسي بالبلدة الصغيرة، على بعد 20 كيلومترا (12 ميلا) إلى الغرب من العاصمة السويسرية برن.

وطلبت الشرطة من الجمهور الابتعاد عن المنطقة واتباع تعليمات فرق الطوارئ.

وأفادت وكالة الأنباء السويسرية "كيستون-ATS" بأنه تم نقل شخص واحد جوا بواسطة مروحية.