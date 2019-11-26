الدنمارك تسقط جنسية اثنين من مواطنيها التحقا بـ"داعش" في سوريا

أعلنت السلطات الدنماركية الثلاثاء إسقاط جنسية اثنين من مواطنيها بسبب التحاقهما للقتال في صفوف تنظيم ما يسمى الدولة الاسلامية "داعش" في سوريا.

وقالت وزارة الهجرة والاندماج في بيان: "تم اتخاذ قرارين باسقاط الجنسية بسبب سلوك ضار جدا بالمصالح الحيوية للدولة".

وهذا أول تطبيق لقانون تم تبنيه في نهاية تشرين الاول/اكتوبر يتيح اسقاط الجنسية بقرار اداري بسيط، عن جهاديين يحملون جنسية مزدوجة، توجهوا للقتال في الخارج وليسوا على أراضي الدنمارك.

ولم تقدم الوزارة أية تفاصيل عن هويتي المعنيين بالأمر لكن بحسب الصحف يتعلق الأمر برجل عمره 25 عاما يحمل الجنسيتين التركية والدنماركية وبامراة.

وبحسب صحيفة بيرلنغسكي فان الرجل نشأ في غرب كوبنهاغن وحكمت عليه محكمة دنماركية في 2016 غيابياً بالسجن لانضمامه لتنظيم الدولة الاسلامية.

وبحسب تقارير فإنه غادر الدنمارك في العام 2013 وكان عمره حينها 19 عاما، ولم تقدم أية تفاصيل بشأن المرأة، هذا فيما تدرس الوزارة حالياً حالتي اثنين آخرين.

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