فرنسا تقول إن حل أزمة الجزائر في "احترام الحريات و"حوار ديمقراطي"

صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الثلاثاء، أن الحل في الجزائر التي تشهد حركة احتجاج منذ شباط/فبراير 2019، يكمن في "حوار ديمقراطي"واحترام الحريات.

وقال الوزير الفرنسي في مقابلة مع صحيفة "بروفانس" المحلية إن "الحل يكمن في حوار ديمقراطي يتيح للجميع التعبير عن آرائهم بلا خوف، وأن تحترم حريات التعبير والديانة والصحافة والتظاهر بشكل تام".

ويتظاهر محتجون في الجزائر أسبوعيا منذ 22 شباط/فبراير للمطالبة برحيل النظام الذي يحكم البلاد منذ استقلالها عن الإستعمار الفرنسي في 1962.

وإستمرت حركة الإحتجاح حتى بعد إستقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في نيسان/ابريل 2019، مطالبة برحيل كافة رموز نظامه.

وعبر المحتجون عن رفضهم الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الاول/ديسمبر معتبرين أن تنظيمها من السلطات القائمة لا يوفر الشفافية المطلوبة.

وعند سؤاله عن "شروط الانتقال" السياسي في الجزائر، قال لودريان إنه "يعود للجزائريين الذين أثبوا نضجا مثاليا، أمر تحديدها"، مؤكدا أن "الأمر الوحيد الذي ترغب فيه فرنسا، هو أن يجد الجزائريون معا درب الانتقال الديمقراطي".

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