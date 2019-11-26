شاهد: تظاهرات فلسطينية احتجاجا على الموقف الأمريكي ازاء المستوطنات الإسرائيلية

انطلقت ظهر الثلاثاء تظاهرات في مدن فلسطينية مختلفة، شارك فيها الآلاف تلبية لدعوة الحكومة والفصائل للاحتجاج على الموقف الأمريكي الأخير إزاء المستوطنات الإسرائيلية، اسفرت عن وقوع عشرات الإصابات في صفوف المتظاهرين.

وأعلن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، قبل نحو أسبوع أن الولايات المتحدة تعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة لا تتعارض مع القانون الدولي.

وقد رحبت إسرائيل بالقرار الأمريكي، بينما أعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستدعو إلى فتح تحقيق دولي حول قانونية موقف واشنطن.

ودعت القوى الإسلامية والوطنية الفلسطينية إلى "يوم غضب"، في حين سمحت الحكومة للموظفين والعاملين في الوزارات بمغادرة أماكن عملهم للمشاركة في التظاهرات.

وفي وسط مدينة رام الله، شارك عدة آلاف في تظاهرة مركزية، انضم إليها محمد اشتية رئيس الوزراء، إضافة إلى عدد من السياسيين.

وقال اشتية لوسائل الإعلام "نحن هنا لنقول بصوت واضح وعال إننا نريد إنهاء الاحتلال، ونريد حق العودة وحقنا في أرضنا وهؤلاء الغرباء في المستوطنات لا مكان لهم على أرضنا".

وحمل المشاركون في التظاهرة صور المعتقل سامي أبو دياك، الذي توفي صبيحة الثلاثاء في عيادة سجن الرملة بعد صراع مع مرض السرطان.

كما توجه المشاركون في التظاهرة إلى المنطقة الشمالية المحاذية لمستوطنة بيت إيل شمال المدينة، حيث أغلق الشبان الطريق الرئيسي بالإطارات المشتعلة ورشقوا حجارة باتجاه أفراد الجيش الاسرائيلي.

اندلعت المواجهات بين الشبان والجيش الإسرائيلي الذي أطلق قنابل الغاز والرصاص المطاطي باتجاه الشبان بحسب وكالة فرانس برس.

وقد عالج عناصر الإسعاف شبانا أصيبوا بحالات من الاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، كما شوهدت سيارات الإسعاف وهي تنقل مصابين.

بلغ عدد الإصابات في جميع نقاط التماس 63 إصابة، معظمها طفيفة وفق الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقال زياد بركات، وهو أستاذ مدرسة "منذ زمن بطويل لم أشارك في مثل هذه الاحتجاجات، لكن وضعنا بالفعل أصبح لا يطاق".

أما في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وصلت إلى وسط المدينة مسيرة شارك فيها نحو أربعة آلاف شخص حاملين شعارات تندد السياسة الاستيطانية، بحسب مصور لفرانس برس.

وأحرق المتظاهرون العلمين الإسرائيلي والأمريكي، كما أحرقوا مجسمات لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحليفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى مجسم لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وشهدت مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية مواجهات متقطعة عند نقاط التماس وسط المدينة وفي مدينتي حلحول ودورا وبيت أمر ومخيم العروب للاجئين، عقب مسيرة شارك فيها نحو ألفي شخص وصلت وسط المدينة.

وأفاد مراسل فرانس برس بأن الجنود الإسرائيليون ردوا على إلقاء أطفال فلسطينيين الحجارة، بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

مظاهرات مماثلة في قطاع غزة

وشهد قطاع غزة المحاصر وقفتين احتجاجيتين شارك فيهما المئات، نظمت إحداها أمام مقر منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في مدينة غزة.

وحمل المشاركون في وقفة احتجاجية أمام جامعة فلسطين في خانيونس لافتات كتب عليها "ترامب أنت لا تمتلك فلسطين والمستوطنات الإسرائيلية غير شرعية".

احتلت إسرائيل الضفة الغربية عام 1967 ويعيش أكثر من 400 ألف مستوطن إسرائيلي في مستعمرات مبنية على أراضي الفلسطينيين الذين يناهز عددهم ثلاثة ملايين نسمة.

وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

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