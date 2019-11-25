السجن مدى الحياة على فلسطيني قتل حاخامًا

قضت محكمة إسرائيلية الأحد بالسجن مدى الحياة على عبد الحكيم عاصي والذي أدين بطعن حاخام في الضفة الغربية المحتلة في شباط/فبراير 2018.

وحكمت محكمة اللد على عاصي بالسجن مدى الحياة، ودفع غرامة قدرها 258 ألف شيكل (حوالي 74 ألف دولار) لأرملة الضحية وأطفاله الأربعة.

وأدين عاصي، 19 عاما، بتنفيذ عملية طعن بسكين بحق الحاخام الإسرائيلي إيتامار بن غال (29 عاما) عند مدخل مستوطنة أرييل، قبل أن يختبئ في شمال الضفة الغربية.

وجاء في قرار المحكمة أن عاصي "قرر ارتكاب عمل إرهابي بدافع قومي" بعد مشادة سابقة مع جنود عند نقطة تفتيش مستوطنة أرييل.

واعتقل عاصي في مدينة نابلس بعد ملاحقة استمرت شهر.

وأظهر تسجيل مصور، انتظار الحاخام وصول حافلة عندما مر شخص قالت السلطات الاسرائيلية إنه عاصي وطعنه في صدره.

وأفاد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، أن والدة عاصي من فلسطيني الداخل ووالده فلسطيني من الضفة الغربية.

واحتلت إسرائيل عام 1967 الضفة الغربية حيث يعيش نحو 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات مبنية على أراضي الفلسطينيين الذين يناهز عددهم ثلاثة ملايين نسمة.

يجدر بالذكر أن المستوطنات تعتبرغير قانونية بموجب القانون الدولي، لكن الولايات المتحدة قررت مؤخرا أنها لا تتعارض مع القانون الدولي في خطوة لاقت تنديدا عربيا وفلسطينيا.

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