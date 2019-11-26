توافق في المحاور الأساسية للاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين

أجرى كبار المفاوضين الأمريكيين والصينيين الثلاثاء، محادثات عبر الهاتف واتفقا على التواصل بشأن "القضايا العالقة" للتوصل "للمرحلة الأولى" من اتفاق تجاري بين أكبر اقتصاديين في العالم، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي الصينيّ.

وأعلن الرئيس الأمريكي الشهر الفائت، أنّ الطرفين قد توصلا لاتفاق مبدئي، لكنّ دون إنهاء كافة تفاصيله.

كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، أنّ ليو هو، نائب رئيس الوزراء الصيني قد تحدث عبر الهاتف الثلاثاء مع ستيفن منوتشين، وزيرالخزانة وروبرت لايتهايزر ممثل التجارة الأمريكي.

وقالت الوكالة إنّ "الطرفين ناقشا حلّ المسائل بخصوص المخاوف الرئيسية لكل طرف وتوصلا لتوافق بشأن حل القضايا ذات الصلة بشكل صحيح واتفقا على الحفاظ على التواصل، بشأن القضايا المتبقية في المشاورات بشأن اتفاق المرحلة الأولى".

كما انتعشت الأسهم العالمية هذا الأسبوع، وسط تفاؤل بأن أكبر اقتصادين في العالم سيعلنان قريباً عن اتفاق جزئي.

هذا وقد أصدرت الحكومة الصينية الأحد، توجيهاً لتعزيز حماية الملكية الفكرية وزيادة العقوبات على المخالفين، وهو أحد المطالب الأمريكية الشائكة في المحادثات التجارية بين البلدين.

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