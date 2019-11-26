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إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل والقبة الحديدية تعترض أحدهما

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بقلم:   Ahmed Gannouni  مع أ ف ب
إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل والقبة الحديدية تعترض أحدهما
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أعلن الجيش الاسرائيلي إطلاق صاروخين من قطاع غزة على جنوب البلاد مساء الثلاثاء، أحدهما تم اعتراضه بواسطة منظومة الدفاع "القبة الحديدية"، وذلك بعد أسبوعين من اندلاع أعمال عنف بين الدولة العبرية وحركة الجهاد الإسلامي.

وقبل ذلك بدقائق، دوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء بلدة سديروت قرب القطاع الفلسطيني.

وأفاد الجيش في بيان "تم تحديد عمليتي إطلاق من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية" مضيفا أن أحد الصاروخين تم اعتراضه بواسطة "القبة الحديدية".

ويأتي إطلاق الصاروخين بعد أسبوعين تقريبا من وقف دائرة العنف بين غزة وإسرائيل.

في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، قام الجيش الإسرائيلي بعملية في قطاع غزة ضد أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي التي ردت بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

وردا على هذه الصواريخ، ضاعف الجيش الإسرائيلي الضربات على القطاع مستهدفا حسب قوله عناصر حركة الجهاد الإسلامي.

بعد يومين من المواجهات التي أوقعت 35 قتيلاً في قطاع غزة ولم يقتل أحد في إسرائيل التي استهدفها 450 صاروخا، وافقت حركة الجهاد الإسلامي واسرائيل على وقف هش لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 14 تشرين الثاني/نوفمبر.

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