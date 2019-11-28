كيم جونغ أون يعبّر عن "رضاه التام والكبير" عن التجربة الصاروخية الأخيرة

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الجمعة (بتوقيت كوريا)، إن القائد الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أشرف على "تدريبات ناجحة" أنجزت على نظام بإمكانه إطلاق صواريخ متعددة في آن واحد.

وأضافت الوكالة أن كيم عبّر عن "رضاه الكبير" عن التجربة الصاروخية الناجحة.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى باتجاه البحر، الخميس، فيما وصفته وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بالمحاولة الشمالية لاختبار منصات عسكرية قادرة على إطلاق عدّة صواريخ في وقت واحد.

وأشارت الوكالة الشمالية إلى أن الاختبار العسكري الأخير هدف إلى التأكد من قدرة السلاح القتالية، مضيفة أن العملية أكدت "التفوق التقني" الذي يتمتع به السلاح.