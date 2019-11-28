شاهد: لوحة نادرة للموسيقار موزارت قد يصل سعرها إلى 1.2 مليون يورو

من الممكن أن يصل سعر زيتيّة نادرة للملحن الكلاسيكي النمساوي فولفغانغ أماديوس موزارت إلى 1.2 مليون يورو في مزاد من تنظيم دار "كريستيز" هذا الأربعاء في العاصمة الفرنسية باريس.

وهذا العمل الفني هو أحد اللوحات الأربع التي رسمت خلال حياة الملحن ولا يزال جزءاً من مجموعة خاصة، في العام 1770، وينسب إلى الرسام الإيطالي جيامبيتينو سينارولي.

وقالت أستريد سنتنر دولتريمونت، مديرة قسم اللوحات القديمة في دار "كريستيز": "نحن نعرف تماما متى رسمت هذه اللوحة التي يعود تاريخها إلى يناير-كانون الثاني 1770، وموزارت كان يبلغ من العمر 13 عاما، وقد تم تصميمه لبييترو لوجياتي، الذي شاهد موزارت وهو يعزف وأيقن للتو بأنه موسيقي مذهل وموهوب، وأمر برسمه".

وتشير التقارير إلى أن السيد بييترو لوجياتي، وهو موظف سامٍ بمدينة البندقية طلب اللوحة بعد أيام من حفل موسيقي أقامه موزارت في مدينة فيرونا في يناير-كانون الثاني 1770. واللوحة الزيتية مرسومة على قماش ويظهر فيها موزارت وهو يعزف، وكان يرتدي شعرا مستعارا أبيض ومعطفا أحمر.

والأمر المثير للاهتمام في هذه اللوحة يكمن في المقطوعة الموسيقية الموضوعة أمام موزارت حيث يلفها نوع من الغموض، وقد حاول كثيرون تفكيكها، دون التوصل إلى حقيقة مطلقة بشأنها.

للتذكير وُلد موزارت في العام 1756 في مدينة سالزبورغ النمساوية وتوفي في العام 1791 عن عمر ناهز 35 عاما، ورغم عمره القصير، فقد خلف موزارت إرثا موسيقيا كبيرا.

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