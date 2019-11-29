شاهد: عجوز أمريكية في العقد الثامن تتغلب على شاب ثلاثيني بالضربة القاضية

تستطيع الجدة الأمريكية ويلي ميرفي التي تمارس الرياضة بانتظام، وهي في 82 من العمر، رفع أثقال تعادل وزنها مرتين، أي أكثر من مائة كيلوغرام.

ففي أحد النوادي الرياضية في مدينة نيويورك تعتني هذه العجوز بلياقتها البدنية الجيدة، وهي تتابع تمرين تقوية العضلات الواحد بعد الآخر، والشخص الذي أراد أن يدخل بيتها عنوة في إحدى الليالي قبل أسبوع بهدف السرقة، اصطدم بجدار صلب من العضلات القوية لهذه المرأة الحديدية. وقد نشر مستخدم للانترنت على صفحته من تويتر فيديو للمرأة وهي تشرح تفاصيل مقاومتها.

تقول ويلي، إن الشاب كان ببابها يطرق، ويطلب منها أن تستدعي سيارة إسعاف لأنه مريض بحسب زعمه، ففعلت، ولكنها تركت الباب مغلقا، وفجأة سمعت صدى قويا لضربة، فوجدت أن اللص تعمد تكسير باب بيتها، فحملت المرأة وهي بطلة لرفع الأثقال في وزنها سنة 2014 طاولة، وأوقعتها عليه، فتكسرت الطاولة وسقط الشاب أرضا، فصعدت ويلي بقدميها فوقه، ثم جلبت علبة شامبو وسكبت السائل على وجهه، فيما كانت تطلب في الأثناء الشرطة، التي وصلت في وقت لاحق، وأثنت على شجاعتها.

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