شاهد: غطاء مرحاض "يتوج" تمثال اللاعب السويدي إبراهيموفيتش في مالمو

قام عدد من أنصار اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الغاضبين بوضع، غطاء مرحاض على تمثال اللعب الذي تم تدشينه في مسقط رأس اللاعب الشهر الماضي.

وأقدم الشباب على هذه الخطوة في مدينة مالمو تعبيرا عن غضبهم لقيام "إبرا" بشراء حصة في ناد "هامربي" الذي ينافس نادي مالمو. واعتبر بعض مشجعي إبرا ما قام به بمثابة طعنة في الظهر على حساب مسقط رأسه وناديه مالمو الذي لعب في صفوفه حين كان صغيراً.

وقال أحد مشجعيه الذي كان رفقة صديقه وأسمه كارل"أعتقد أنه لئيم، مؤخرا قال أشياء غبية والتي لا أتفق فيها معه لكنني ساندته ودافعت عنه، والآن هو يجازينا من خلال الاستثمار في نادٍ آخر، إنها خيانة".

وأضاف "دائما ما كان يقول يجب أن لا تنسى من حيث أتيت، ولكن من الواضح أنه نسي الآن".

وحقق إبراهيموفيتش انطلاقة رائعة مع نادي مالمو في سن المراهقة، حيث سجل 16 مرة في 40 مباراة مع النادي قبل مغادرته للانضمام إلى نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وكانت تلك المغادرة بداية لمشوار احترافي متألق شهد خلاله فوزه بلقب الدوري مع أياكس، ويوفنتوس، وإنتر ميلان، برشلونة، إيه سي ميلان وباريس سان جيرمان.

إبراهيموفيتش : بدأ كل شيء في هذه المدينة

وكان مسؤولون عن مدينة مالمو قد قاموا بتكريم اللاعب من خلال تصميم تمثال له، الشهر الماضي، حضر خلاله مهاجم منتخب السويد السابق، البالغ من العمر 38 عاماً، مراسم إزاحة الستار عن التمثال الذي يبلغ طوله 2.7 متر ووزنه 500 كيلوغرام.

وقال إبرا حينها إن التمثال يرمز لكل الأشخاص الذين يشعرون أنهم "غير مرحب بهم" في المجتمع ولا يشبهون الآخرين قائلا "إن بإمكانهم أن ينجحوا...وأنا مثال حي على هذا فإذا أنا استطعت فعل ذلك فالجميع يستطيع".

وواصل اللاعب ذو الأصول البوسنية "كل الشباب الذين يشعرون أنهم بحاجة إلى شحنة من الطاقة فما عليهم إلا القدوم إلى التمثال والحصول عليها".

وأضاف "...كنت صغيراً عندما بدأ كل شيء في هذه المدينة، حين كنت أركل الكرة...وها أنا الآن أحظى بهذا التمثال، عمري 38 عاماً وقد لا أبقى هنا مدى الحياة ولكن التمثال باق".