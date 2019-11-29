شاهد: في خطوة فريدة من نوعها .. نائب إيطالي يطلب يد صديقته داخل البرلمان

عندما يتوجهون إليك بالسؤال التالي "ما هو المكان الأكثر رومانسية في إيطاليا"؟ .. إن أول الإجابات التي تخطر ببالك على الفور هي فينيسيا، مدينة الحب والعشاق والتي اشتهرت ليس فقط في إيطاليا إنما في جميع أنحاء العالم، ومن ثم تفكر بفلورنسا لتصل إلى روما ... ولكن هل توقعت أن تكون الإجابة الأكثر حبا في أحد الإيام هي... البرلمان الإيطالي؟

"هل تتزوجيني"؟ بهذه الكلمات توجه النائب الإيطالي فلافيو دي مورو مستغلا خطابه أمام البرلمان الذي انعقد اليوم الخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني لمناقشة قانون يتعلق بإعادة تأهيل المناطق المتأثرة بالزلازل، بعد أن أشهر خاتمه لطلب يد صديقته إليزا دي ليو للزواج.

وعقب هذا الطلب المفاجئ والفريد من نوعه، علت التبريكات والصفيق من جانب أعضاء البرلمان.

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