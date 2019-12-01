عاجل

العالم

عاجل

مقتل 14 شخصا على الأقل في هجوم استهدف قدّاسا بإحدى الكنائس شرق بوركينا فاسو

 محادثة
بقلم:  Euronews 
كاتدرائية واغادوغو cc Sputniktilt
كاتدرائية واغادوغو cc Sputniktilt
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

أفادت مصادر أمنية بمقتل عشرة أشخاص على الأقل الأحد في هجوم استهدف كنيسة بروتستانتية في هانتوكورا شرق بوركينا فاسو وهي المنطقة التي سبق وأن شهدت هجمات عدة لمتطرفين إسلاميين ضد أماكن العبادة هناك.

وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن "أكثر من عشرة اشخاص كانوا يشاركون في القداس قتلوا في هجوم استهدف الكنيسة البروتستانتية في هانتوكورا" في منطقة فوتوري المحاذية للنيجر، فيما قال مصدر أمني آخر إن الحصيلة "14 قتيلا جميعهم رجال".

وقد تزايدت في الآونة الأخيرة وتيرةُ الاعتداءات التي تنفذها منذ نحو أربع سنوات المجموعات المسلّحة في هذا البلد الفقير الواقع في منطقة الساحل الافريقي. ففي مايو أيار الماضي، قُتل أربعة أشخاص في هجوم استهدف كنيسة كاثوليكية في تولفي شمال البلاد، تلاه بعد ذلك بأيام قليلة، اعتداءٌ آخر استهدف مسيرة دينية في زيمنينغا بالمنطقة ذاتها وأدى أيضا لمقتل أربعة أشخاص.

وإضافة لاستهداف التجمعات المسيحية، فقد لقي أيضا عدة أئمة مسلمين مصرعهم هلى يد المجموعات الجهادية شمال البلاد.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox