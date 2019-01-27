مقتل 10 أشخاص في اعتداء "إرهابي" على قرية شمال بوركينافاسو

أفادت مصادر أمنية بسقوط عشرة قتلى وجريحيْن اثنين صباح الأحد في اعتداء على قرية سيكيري شمال بوركينافاسو.

وتقع سيكيري على بعد 20 كم من أربيندا بمقاطعة سوم في منطة الساحل. وبحسب مسؤول محلي في أربيندا، فقد كان المهاجمون يحملون رشاشات كلاشينكوف وفتحوا النار على الأهالي عدة مرات.كما قاموا بإحراق المحلات وغنموا دراجات نارية ودراجة هوائية. وبسبب الوضع المتوتر اضطر سكان القرية للبقاء في منازلهم خوفا من تجدد الاعتداءات.

ويأتي الهجوم بعد أسبوعين من اعتداء مماثل أوقع 12 قتيلا على الأقل في قرية غاسيليكي. حيث قام نحو ثلاثين مسلحا بالهجوم على القرية التي تقع في منطقة تنشط فيها المجموعات الجهادية بحسب بيان لوزارة الأمن في بوركينافاسو.

وتواجه بوركينافاسو منذ أربع سنوات اعتداءات متزايدة تقوم بها المجموعات الجهاددية وتتركز خصوصا في الشمال لكنها بدأت تمتد إلى شرق البلاد على الحدود مع توغو وبنين.