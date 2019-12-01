آلاف المتظاهرين في شوارع فاليتا بمالطا للمطالبة باستقالة رئس الوزراء جوزيف موسكات على خلفية تعامله مع ملف اغتيال الصحفية الاستقصائية دافني كاروانا غاليزي.

وقد تقدمت عائلة الضحية جموع المحتجين أمام المحكمة في فاليتا فيما رُفعت صور الصحفية المغتالة وردّد المتظاهرون النشيد الوطني.

وكان التحقيق في الانفجار بواسطة سيارة مفخخة استهدفت دافني كاروانا غاليزي التي كانت تحقق في قضايا فساد وأدّت لمقتلها عام 2017، قد خلُص إلى توجيه اتهامات طالت رجل أعمال شهير في البلاد يشتبه في صلته بوزراء ومسؤولين حكوميين سامين.

وقد مثُل المتهم رونغن فينيش (38 عاما) أمام المحكمة أمس السبت ووُجّهت له تهمة التواطؤ في جريمة القتل لكنه نفى عنه التهمة وتهما أخرى.

وقد تمت إدانة المتهم بعد رفض السلطات منحه الحصانة من الملاحقة القضائية مقابل تقديمه معلومات عن جريمة القتل وشبهات فساد تطال كيث شيمبري المساعد السابق لرئيس الوزراء جوزيف موسكات وزير السياحة المستقيل كونراد ميتزي بحسب وثائق المحكمة.

وقد استقال كل من شيمبري وميتزي في السادس والعشرين من الشهر الماضي فيما تم التحقيق مع شيمبري لمدة يومين قبل أن يفرج عنه دون توجيه أية تهمة له.