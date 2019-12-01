شاهد: نساء المكسيك يتظاهرن احتجاجًا على العنف ضد المرأة

خرجت آلاف النساء في مدينة مكسيكو يوم أمس الجمعة 29 نوفمبر/تشرين الثاني في مسيرات سلمية احتجاجًا على العنف ضد المرأة. وغطت معظم النساء أعينهن برقعة من القماش وعلت أصواتهن وهن يرددن عبارة "المغتصب في طريقه إليك".
وكان الغضب تصاعد في الأسابيع الأخيرة في العديد من دول العالم بسبب ارتفاع عدد جرائم القتل ضد النساء، في ظاهرة تم تجاهلها أو التقليل من خطورتها. وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن 87 ألف امرأة قتلت في العالم في العام 2017 نصفهن بأيدي أقرباء لهن.
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